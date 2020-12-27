Испания

Каталонский клуб желает закрыть финансовые проблемы исходящим трансфером бразильца.

Как сообщает испанское периодическое издание El Confidencial, со ссылкой на источники внутри каталонской Барселоны, "блаугранас" всерьез намерены завершить отношения с бразильским полузащитником Филиппе Коутиньо уже в ближайшее трансферное окно.

Причинами для этого служит желание клуба поправить свое финансовое положение, заработав при этом деньги на продаже игрока, который не смог в новом сезоне завоевать регулярное место в стартовом составе и доверие не только тренерского штаба, но и некоторых футболистов.

Как сообщает источник, временно управляющий каталонским клубом Карлес Тускетс уже связался с Рамоном Плэйнсом, главной технического секретариата клуба, для того, чтобы инициировать переговоры с возможными претендентами на Коутиньо.

Тускест ожидает, что продажа бразильца состоится уже во время январского трансферного окна, еще до выборов президента Барселоны, которые намечены на 24 января 2021 года.

Однако на пути возможного перехода Коутиньо в любой другой клуб может стать сумма отступных, которую запросят "сине-гранатовые". Футболист переходил из английского Ливерпуля за 145 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt, хотя испанская пресса сообщала о сумме в 160 млн евро по формулу 120 млн евро фиксированным платежом + 40 млн евро в виде различных бонусов.

На данный момент, согласно информации источника, претендентов на покупку футболиста нет.

Коутиньо в новом сезоне провел 13 поединков (768 минут) во всех турнирах, сумев отличиться тремя забитыми мячами и отдать две голевые передачи.

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