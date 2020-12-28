Испания

Испанский нападающий не доволен отсутствием игровой практики на фоне множественных повреждений.

Нападающий мадридского Атлетико Диего Коста уже в ближайшее время всерьез намерен покинуть клуб из столицы Испании. Об этом сообщает издание Marca.

Причиной для такого решения, как сообщает источник, стала минимальная игровая практика, которую получил футболист в новом сезоне, приняв участие лишь семи поединках (204 минуты), за которые сумел поразить чужие ворота дважды.

Стоит отметить, что 38 дней нового футбольного года Коста проходил процедуры восстановления после различного рода повреждений, что серьезно сказалось на его место в стартовом составе, в условиях конкуренции с уругвайцем Луисом Суаресом и португальцем Жоау Феликсом.

Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до конца июня следующего года, однако испанец намерен провести переговоры с клубом с целью его досрочного расторжения. По информации Marca, Атлетико согласен на такой сценарий, но только если сможет найти Диего Косте достойную замену.

Трансферная стоимость нападающего, по данным Transfermarkt, составляет 10 млн евро.

Коста уже успел успешно завершить период восстановления, поэтому будет доступен для выбора Диего Симеоне уже в ближайшем матче Ла Лиги против Хетафе.