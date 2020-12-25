Испания

Нападающим "матрасников" интересуются в Англии, Италии и Турции.

Форвард Атлетико Диего Коста перестал быть ключевым игроком для Диего Симеоне, и клуб готов рассмотреть предложения по его трансферу — резюмирует beIN Sports информацию в европейских СМИ.

Контракт испанца бразильского происхождения с Атлетико истекает летом 2021 года, и клуб, если он действительно не рассчитывает на футболиста, наверняка не упустит возможность заработать на его трансфере.

Интерес к Диего Косте проявляют Эвертон, Тоттенхэм, Наполи и Фенербахче.

Сам нападающий, недавно вернувшийся в строй после проблем с венами, в нынешнем сезоне провел на поле 207 минут — это 20-й показатель в команде.

Диего Коста спокойно воспринимает свое положение, утверждая, что будет по-прежнему выкладываться по полной, но примет любое решение клуба — расставание по окончании контракта или продажу в январе.

32-летний футболист национальной сборной Испании (24 матча, 10 голов) выступал за Пенафьель (14 матчей во всех турнирах, 5 голов), Брагу (9, 1), Сельту (31, 6), Альбасете (36, 10), Вальядолид (36, 9), Райо Вальекано (16, 10), Челси (120, 59) и Атлетико (254, 91).

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