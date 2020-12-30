Испания

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Реал в рамках поединка шестнадцатого тура чемпионата Испании пожалует в гости к скромному Эльче.

Эльче — Реал

Среда, 30 декабря, 22:30. Стадион Мануэль Мартинес Валеро, Эльче. Главный арбитр встречи — Хорхе Фигуероа.

Эльче подходит к поединку в нижней части турнирной таблицы с пятнадцатью баллами после тринадцати сыгранных матчей. В прошлом туре команда принимала на своем поле Осасуну и набрала один балл в результативном поединке. Эльче показала характер, отыгравшись уступая соперника дважды по ходу встречи.

Реал, в свою очередь, выдал серию отличных результатов и приблизился к Атлетико. "Сливочные" набрали тридцать два балла после пятнадцати поединков и идут на второй позиции. Количество пунктов у Атлетико аналогичное, но у "матрасников" есть две игры в запасе, а потому команде Зинедина Зидана не стоит сбавлять обороты.

В прошлом туре мадридцы играли против Гранады и добились победы с комфортным счетом 2:0. Бензема набрал отличную форму в последних поединках и является очень важным инструментом для побед. Понятно, что команда Зидана сделает все для того, чтобы в хорошем настроении встретить Новый год.

Ожидаем, что Эльче не сможет доставить сопернику значительные трудности. Особых кадровых проблем у Реала не имеется, а потому команда за очень долгий период наконец-то сможет предстать в оптимальном составе. Видится, что "сливочные" постараются добиться победы, при этом не потратив слишком много сил.

Не сыграет: Родриго