Испания

Полузащита "желтой субмарины" усилилась за счет прихода опытного француза.

Официальный Twitter-аккаунт испанского Вильярреала подтвердил информацию о подписании французского полузащитника Этьенна Капу из клуба английского Чемпионшипа — Уотфорда.

¡El club amarillo llega a un acuerdo con el @WatfordESP para el traspaso del centrocampista francés Étienne Capoue!



👉 https://t.co/91o9T0kZby



💛¡¡𝗕𝗜𝗘𝗡𝗩𝗘𝗡𝗜𝗗𝗢 𝗔𝗟 𝗩𝗜𝗟𝗟𝗔𝗥𝗥𝗘𝗔𝗟!!!💛 pic.twitter.com/aAmZxdFJNQ — Villarreal CF (@VillarrealCF) December 30, 2020

32-летний полузащитник оборонительного плана выступал за "шершней" с лета 2015 года, проведя в общей сложности 181 официальный поединок, в которых забил 14 голов и отдал 8 голевых передач.

Начало нового сезона футболист был вынужден пропустить из-за тяжелой травмы спины, которая вывела его из строя в конце прошлого футбольного года. Несмотря на это, на счету француза все равно оказались 11 поединков (699 минут).

Уотфорд также опубликовал соответствующее сообщение, которое подтверждает переход полузащитника, дополнив его видеоматериалом, посвященным знаменательным моментам в карьере Капу в составе "шершней".

Трансферная стоимость футболиста, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 4 млн евро, однако, как сообщает испанская пресса, Вильярреалу удалось договориться о сумме компенсации в размере около двух миллионов евро.

Футболист уже находится в расположении испанского клуба, и будет готов принять участие в официальных поединках после официального старта трансферной кампании в Испании, который состоится 4 января 2021 года.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.