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Football.ua рассказывает о срока грядущей глобальной трансферной кампании.

Новогодние праздники для рядового футбольного болельщика проходят в кругу родных и близких за праздничным столом. Недалеко ушли от данной традиции и футбольные агенты, вот только главным прибором их сервиза является далеко не вилка, ложка или бокал для шампанского, а смартфон, на который в любой момент может прийти сообщение об интересе со стороны одного из клубов к их футболисту. Причина проста — начинается зимний трансферный период.

Пандемия коронавируса COVID-19 вмешалась и в этот привычный для нас аспект футбольной жизни, поэтому различные страны будут входить в эту кампанию и завершать ее в различные даты. Это решение видится вполне логичным, так как летний трансферный период в той же Англии не только начался раньше всех (27 июля), но закончился позже остальных лиг (16 октября). В это же время, Италия сумела уложиться с переходами за месяц с небольшим (1 сентября – 5 октября), а Испания — за два (4 августа – 5 октября).

В новое окно каждая футбольная ассоциация также будет входить по индивидуальному графику. Из категории топ-5, англичане вновь будут стартовать первыми (с 1 января 2021 года), и уже после них начнут активно совершать сделки немцы и французы (2 января), Италия подождет еще пару дней от близлежащих стран на северном направлении (4 января), и в этот же день к ней присоединится Испания.

Впрочем, эти даты являются чистой формальностью для того случая, когда клуб хочет подписать игрока, который находится в статусе свободного агента, но при этом не принадлежавшего к иному коллективу на момент закрытия предыдущего трансферного периода.

Украинская ассоциация футбола установила датой начала трансферного окна для наших клубов 31 января 2021 года. Однако и завершать период переходов мы будет в числе последних — 2 марта, в то время как команды из Германии, Италии, Испании и Франции должны завершить все сделки к 1-му февраля 2021 года. Англия должна успеть справиться с аналогичной задачей на день раньше, 31 января.

Впрочем, клубы не особо ограничивают себя временными рамками с помощью подписания предварительных соглашений с игроками. Именно таким образом Манчестер Юнайтед сумел договориться с Аталантой о переходе 18-летнего вингера Амада Диалло, а Манчестер Сити сумел выкупить его сверстника из сербского Партизана — полузащитника Филипа Стевановича. "Богема" также не осталась в стороне от искушения пополнить опустевшие кадровые резервы, достигнув соглашения о переходе защитника бельгийского Генка Йоаким Мехле.

Дополнительно ожидается поступление информации о дальнейшей судьбе Лионеля Месси, прояснение ситуации с форвардами в мадридском Атлетико и туринском Ювентусе, а также окончательное решение вопроса с футболистом донецкого Шахтера Виктором Коваленко.

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