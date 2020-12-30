Испания

Команда Диего Мартинеса подобралась вплотную к каталонской Барселоне в турнирной таблице.

Поединок шестнадцатого тура испанской Ла Лиги между Гранадой и Валенсией получился богатым на эмоции благодаря агрессивному старту с обеих сторон. Уже на 15-й минуте Кенеди сумел нанести первый результативный удар в сторону ворот гостей, но VAR отменил гол в результате фола в атаке, имевшего место быть в раннем стадии наступления.

"Летучие мыши" сумели ответить своим оппонентам в середине первого тайма, когда на 36-й минуте Денис Черышев выдал результативную передачу под удар Кевину Гамейро, однако все тот же Кенеди не позволил гостям уйти на перерыв с преимуществом на табло.

Второй тайм стал "фестивалем грубости" с обеих сторон, благодаря сразу трем удалениям, два из которых оставили Валенсию с девятью футболистами на поле. Отличились Хасон и Гедеш с интервалом в три минуты. Эмоции брали верх, поэтому следом за соперниками на досрочный отдых отправился Дуарте.

И тем не менее, хозяева сумели реализовать численное превосходство, благодаря точному удару Молины за две минуты до конца основного времени.

Гранада — Валенсия 2:1

Голы: Кенеди, 45+3, Молина, 88 — Гамейро, 36



Гранада: Руи Силва — Фулькье (Кини, 73), Герман, Дуарте, Нева — Гоналон, Эррера — Кенеди, Пуэртас (Соро, 74), Чаррис (Х. Вальехо, 89) — Сольдадо (Молина, 68).



Валенсия: Доменек — Васс, Мангала, Диакаби, Гайя — Хасон, Солер, Эскьердо (Коиндреди, 87), Черышев (Муса, 76) — Гедеш, Гамейро (М. Вальехо, 66).

Предупреждения: Фулькье, Эррера, Пуэртас — Хасон, Васс, Мангала.

На 70-й минуте был удален Хасон (Валенсия) (повторное предупреждение).



На 73-й минуте был удален Гонсалу Гедеш (Валенсия) (неспортивное поведение).



На 76-й минуте был удален Дуарте (Гранада) (грубое нарушение).