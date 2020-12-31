Кандидат в президенты Барселоны оценил перспективы наставника.
Рональд Куман, getty images
31 декабря 2020, 15:59
Кандидат в президенты Барселоны Жуан Лапорта высказал свое мнение о работе главного тренера Барселоны Рональда Кумана.
"Куман — великий игрок Барселоны и заслуживает определенной степени доверия. Эта степень будет определяться в зависимости от результатов и игры. Таков закон футбола.
Я призываю Кумана взять на себя инициативу и направлять футболистов в нужном направлении, ведь в футболе может случиться все", — цитирует Лапорту Marca.
Ранее нидерландский специалист заявил, что Барселона практически утратила шансы побороться за чемпионский титул.