Испания

Кандидат в президенты Барселоны оценил перспективы наставника.

Кандидат в президенты Барселоны Жуан Лапорта высказал свое мнение о работе главного тренера Барселоны Рональда Кумана.

"Куман — великий игрок Барселоны и заслуживает определенной степени доверия. Эта степень будет определяться в зависимости от результатов и игры. Таков закон футбола.

Я призываю Кумана взять на себя инициативу и направлять футболистов в нужном направлении, ведь в футболе может случиться все", — цитирует Лапорту Marca.

Ранее нидерландский специалист заявил, что Барселона практически утратила шансы побороться за чемпионский титул.