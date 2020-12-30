Испания

Главный тренер Барселоны Рональд Куман прокоментировал очередную потерю очков своей команды.

Рональд Куман отказывается сдаваться, но осознает, что чемпионская гонка для Барселоны после ничьей с Эйбаром практически закончена.

"Я реалист, и понимаю, что выиграть чемпионский титул теперь крайне сложно, – цитирует Кумана Marca. – Все может быть, но вы видите, какое отставание! Мне кажется фаворитом Атлетико — команда очень сильна и очень мало пропускает".

"Возможно, нам не хватило опытных игроков, но наряду с молодежью в составе были и опытные игроки. И, конечно, нам не хватало Месси. Можно сказать, что нам просто не повезло, ведь у нас были моменты, не реализованный пенальти, а соперник воплотил в гол свой единственный удар в створ".

После 15-ти сыгранных матчей Барселона занимает 6-е место и на 7 очков отстает от Атлетико и Реала, при этом у "матрасников" сыграно на два матча меньше.

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