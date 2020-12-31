Испания

Завершился поединок 16-го тура чемпионата Испании.

В рамках 16-го тура Ла Лиги Атлетик в Бильбао минимально уступил Реал Сосьедаду (0:1).

Уже на пятой минуте гости вышли вперед. Оярсабаль скинул мяч на Порту, который находился в штрафной площади. Испанец мяч подхватил и сильным ударом прошил Симона.

Во втором тайме инициативой владели гости, а хозяева лишь изредка подбирались к воротам Сосьедада.

После этой встречи Реал Сосьедад завершил 2020 год на третьем месте, а Атлетик идет 12-м.

Атлетик — Реал Сосьедад 0:1

Гол: Порту, 5

Атлетик: Унаи Симон, Мартинес, Берчиче, Нуньес, Капа — Венседор (Сансет, 56), Весга, Беренгер (Унаи Лопес, 56; Рауль Гарсия, 73), Муниаин, Вильялибре (Кодро, 85) — Уильямс (Морсильо, 56).

Реал Сосьедад: Ремиро — Ле Норман, Горосабель (Саньян, 68), Монреаль, Субельдия — Гуриди, Гевара (Субименди, 46), Порту (Барренечеа, 74), Мерино, Ойарсабаль (Меркеланс, 68) — Исак (Виллиан Жозе, 85).

Предупреждения: Гевара, Барренечеа, Венседор, Мерино, Берчиче, Нуньес, Субельдия, Мартинес, Капа.