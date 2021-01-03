Испания

Тренер прокомментировал игру против Сельты.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан подвел итоги поединка Примеры против Сельты (2:0).

Мы контролировали ход матча от начала и до конца. Это три очень важных очка. Прессинг на чужой половине поля и стремление побеждать — это наша особенность.

У Карвахаля был дискомфорт, но я думаю, что там ничего серьезного. Я рад за Асенсио. У него была серьезная травма, а сейчас он все лучше и лучше.

Азар? Двигаемся постепенно, не нужно форсировать события, нужно полностью восстановиться.

Лукас Васкес делает все хорошо. Он — надежный футболист, который вовлечен в игру. Его выступления не удивляют меня и партнеров по команде", — приводит слова Зидана El Chiringuito TV.

Ранее французский специалист высказал свое мнение о своем будущем во главе мадридцев.