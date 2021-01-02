Испания

Менеджер высказался о своем будущем.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан заявил, что хочет продолжить работу с командой, но не знает, что произойдет в дальнейшем.

"Мое будущее в Реале? Утомительная работа, но мне она нравится, и я получаю от нее удовольствие. Я не знаю, что произойдет в будущем. Я просто наслаждаюсь моментом", — приводит слова Зидана Marca.

Ранее французский специалист высказал свое мнение о гонке за чемпионство в текущем сезоне Примеры.

В турнирной таблице Реал занимает второе место, отставая от лидирующего Атлетико на два очка, однако у "матрасников" в запасе две игры.