Испания

Вингер все еще не уверен в своем будущем.

Крайний полузащитник мадридского Реала Лукас Васкес прокомментировал ситуацию вокруг контракта с клубом, который истекает будущим летом.

"Мы сядем за стол переговоров и посмотрим, что произойдет, это зависит не только от меня. Сейчас я много играю и хочу продолжать работать в команде", — сказал Васкес Movistar

Напомним, в текущем сезоне чемпионата Испании Васкес провел на поле 14 поединков, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Ранее СМИ сообщали, что клуб склоняется к тому, чтобы не продлевать контракт с полузащитником.