Завершился очередной поединок чемпионата Испании.
Атлетик - Эльче, Getty Images
03 января 2021, 16:49
В поединке 17-го тура испанской Ла Лиги Атлетик сошелся в домашнем противостоянии с Эльче.
Победителя данного поединка определил единственный гол на 25-й минуте, автором которого стал Икер Муниаин.
Атлетик — Эльче 1:0
Гол: Муниаин, 25
Атлетик: Унаи Симон, Берчиче, Де Маркос, Нуньес, Мартинес, Рауль Гарсия, Венседор (Дани Гарсия, 66), Беренгер (Сансет, 66), Весга, Муниаин (Лекуэ, 82), Уильямс (Вильялибре, 82).
Эльче: Бадия, Санчес Миньо (Родригес, 46), Верду, Барраган, Хосема, Марконе, Фидель, Моренте (Ригони, 66), Гути (Нино, 78), Милья (Хосан, 46), Каррильо (Бойе, 46).
Предупреждения: Венседор, Берчиче — Барраган.