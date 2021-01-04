Испания

Менеджер планирует выйти на трансферный рынок.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман заявил, что его команде необходим еще один нападающий для глубины состава.

"Я доверяю каждому игроку в нашей команде. Но если мы выбираем трех полузащитников, будет место и для трех нападающих. С Лео мы делаем ставку на кого-то с большим пониманием его игры, как Дембеле, и мы должны выбирать между Брэйтуэйтом или Гризманном на острие атаки, и Мартин пока в приоритете.

"В этих играх нам не хватает девятки, но это ничего не значит, что мы ищем замену Гризманну. У нас много матчей, и нам нужны все игроки. Мы несколько раз говорили в начале сезона, что нам нужен кто-то на острие, чтобы иметь больше голов, больше эффективности, но это зависит от многих вещей", — цитирует Кумана Goal.

Ранее нидерландский специалист заявил, что Барса практически потеряла шансы стать чемпионом.