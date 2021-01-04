Испания

Испанский клуб хочет помочь англичанину попасть в состав своей сборной на Евро-2020.

Как сообщает испанское ежедневное издание Diario AS, английский полузащитник лондонского Тоттенхэма Гарри Уинкс стал одной из трансферных целей в зимней кампании переходов для испанской Валенсии.

Наставник "летучих мышей" Хави Грасия в одном из своих недавних интервью подтвердил, что клуб будет активно искать возможности для усиления центральной оси в зимнее трансферное окно.

24-летнему футболиста Валенсия хочет заманить на период кратковременного арендного соглашения, предлагая со своей стороны регулярное появление на футбольном поле, дабы игрок получил шанс попасть в заявку сборной Англии на грядущий чемпионат Европы-2020.

Также, испанский клуб, как сообщает источник, предложил Тоттенхэму выплатить большую часть годовой зарплаты футболиста (5,5 млн фунтов), если сделка будет заключена в кратчайшие сроки.

Гарри Уинкс выходил на поле в 15 поединках нового сезона (1107 минут), однако в рамках английской Премьер-лиги провел всего 7 поединков (5 — в основном составе).

Ближайший матч с возможным участием футболиста пройдет во вторник, 5 января, когда лондонский Тоттенхэм сыграет в рамках полуфинала Кубка Английской лиги против Брентфорда.