Испания

Мадридский клуб подыскивает замену Серхио Рамосу.

Согласно информации, полученной испанской радиостанцией Cadena Cope, мадридский Реал нацелен приобрести центрального защитника Вильярреала Пау Торреса во время летнего трансферного окна.

23-летний испанский игрок обороны помог своей команде финишировать в прошлом сезоне в пятерке лучших коллективов Ла Лиги, а в новом футбольном году на его счету уже есть 18 матчей (1620 минут), за которые Торрес успел отличиться двумя забитыми мячами.

Действующее соглашение испанца с его нынешним клубом подходит к концу летом 2024 года, а текущая трансферная стоимость игрока, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 40 млн евро.

В Реале видят в данном игроке возможную замену лидеру команды Серхио Рамосу, который, как сообщалось ранее, находится в процессе трудных переговоров со столичным клубом относительно продления контракта.

По информации источника, в контракте Пау Торреса указана сумма отступных в размере 50 млн евро, однако "сливочные" выразили желание снизить это цифру вдвое.

Следующая игра Вильярреала, с возможным участием в ней Пау Торреса, пройдет на поле Саморы из Сегунды B, с которой "желтая субмарина" сразится в рамках 1/32 Кубка Испании во вторник, 5 января.