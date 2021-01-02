Испания

Мадридцы не готовы проявить щедрость в сторону многолетнего капитана.

Переговоры между Реалом и Серхио Рамосом относительного нового контракта остановились, сообщает издание As.

Причиной тому послужило сокращение бюджета "королевского клуба" из-за последствий пандемии коронавируса.

Изначально мадридцы планировали, что сумма составит порядка 900 миллионов евро, но вышло почти на 300 миллионов меньше.

Источник утверждает, Реал надеется, что Рамос подаст пример остальным, согласившись на более низкие условия, которые будут включать высокие бонусы.

Напомним, что ранее руководство Реала сократило заработную плату футболистам на десять процентов.