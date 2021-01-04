Испания

Испанский клуб пожаловался на итальянцев в ФИФА.

Руководство Осасуны обратилось в ФИФА с требованием обязать Торино рассчитаться за Алекса Беренгера — сообщает Mundo Deportivo.

По утверждению Осасуны, Торино не выплатил последний транш в размере 1,3 миллиона евро за переход вингера в 2017 году (из 7 миллионов, прописанных в соглашении), а также не заплатил оговоренные 1,5 миллиона за перепродажу футболиста, которого "быки" осенью отправили в Атлетик за 10,5 миллиона евро.

Торино пока никак не отреагировал на обвинения в свой адрес.

25-летний Алекс Беренгер выступал за Осасуну (84 матча во всех турнирах, 5 голов), Торино (97, 10) и Атлетик (14, 2).

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