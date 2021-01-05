Хозяева отыгрались в конце матча.
Валенсия в рамках семнадцатого тура чемпионата Испании принимала на своем поле Кадис и сыграла вничью.
"Летучие мыши" пропустили в начале второй половины игры, но смогли отыграться ближе к концу встречи.
Валенсия — Кадис 1:1
Голы: Гомес, 79 — Лосано, 58
Валенсия: Доменек — Диакаби, Коррейя, Гильямон, Гайя - Васс (Собрино, 76), Черышев (Вальехо, 64), Муса (Алекс Бланко, 64), Солер — Макси Гомес, Гамейро (Ли Кан Ин, 26).
Кадис: Ледесма — Алькала, Карселен, Кала, Фали Хименес — Искьердо (Акапо, 46), Йонссон, Алекс Фернандес (Переа, 89), Эспино — Негредо (Малбашич, 73), Лосано (Хименес, 73).
Предупреждения: Черышев, Гильямон — Лосано, Негредо