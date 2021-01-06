Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс встречи чемпионат Испании.

Барселона в рамках отложенного поединка второго тура чемпионата Испании отправится в гости к Атлетику.

Атлетик — Барселона

Среда, 6 января, 22:00. Бильбао, стадион Сан Мамес. Главный арбитр встречи — Дель Серро Карлос Гранде.

Атлетик подходит к поединку на девятом месте турнирной таблицы с 21 баллом в активе и с шансами приблизиться к еврокубквой зоне в случае победы в отчетной игре. Баски в прошлом туре минимально обыграли Эльче, но руководство клуба все равно уволило Гаиску Гаритано, а на его место пришел Марселино.

Довольно любопытно, сможет ли специалист сразу встряхнуть команду. В любом случае, Атлетик всегда давал бой Барселоне на своем поле, а потому игра обещает быть очень интересной. "Сине-гранатовые", в свою очередь, расположились на пятой строчке турнирной таблицы с 28 набранными очками после 16 матчей.

В прошлом туре подопечные Рональда Кумана гостили у Уэски и добились победы благодаря точному удару Де Йонга, который оказался единственным в поединке. Сложно сказать, что каталонцы нашли свою игру и выглядят уверенно, но качественные изменения есть, что вселяет оптимизм в фанатов Барселоны.

Тренерский штаб "сине-гранатовых" не сможет рассчитывать на Фати, Пике, Роберто и Коутиньо. Если первые трое уже давно не играют, то Коутиньо лишь на днях перенес операцию на мениске. Не ждем никаких сюрпризов от Рональда Кумана: Дембеле выйдет третьим к Месси и Гризманну, а Педри вновь появится с первых минут.

Не сыграют: Йерай, Лопес — Фати, Роберто, Пике, Коутиньо