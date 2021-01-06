Еще одним забитым мячом в футболке "сине-гранатовых" отметился Педри.
Атлетик - Барселона, Getty Images
06 января 2021, 23:56
Завершился перенесенный поединок второго тура испанской Ла Лиги, в котором Барселона отправилась в гости к Атлетику.
Несмотря на то, что клуб из Бильбао вышел вперед уже на 3-й минуте встречи благодаря голу Иньяки Уильямса, спустя непродолжительный промежуток времени Барселоне удалось вернуть равновесие в счете после забитого мяча в исполнении Педри.
Продолжить успех каталонского гранда удалось Лионелю Месси, который оформил в ворота Атлетика дубль. Да, под самый занавес встречи хозяевам поля удалось вновь напомнить о себе, когда Муниаин сократил отставание своей команды до минимального, но на большее баскам банально не хватило времени.
Финальный свисток зафиксировал победу Барселоны с минимальным преимуществом в счете (3:2).
Атлетик — Барселона 2:3
Голы: Уильямс, 3, Муниаин, 90 — Педри, 14, Месси, 38, 62
Атлетик: Унаи Симон, Мартинес, Берчиче (Баленсиага, 32), Нуньес, Де Маркос (Беренгер, 65), Рауль Гарсия (Морсильо, 80), Весга (Дани Гарсия, 65), Муниаин, Венседор, Капа, Уильямс.
Барселона: Тер Штеген, Альба, Дест (Мингеса, 75), Лангле, Араухо, де Йонг, Бускетс, Педри, Дембеле (Брэйтуэйт, 75), Гризманн, Месси.
Предупреждения: Весга, Дани Гарсия — Лангле