Испания

Еще одним забитым мячом в футболке "сине-гранатовых" отметился Педри.

Завершился перенесенный поединок второго тура испанской Ла Лиги, в котором Барселона отправилась в гости к Атлетику.

Несмотря на то, что клуб из Бильбао вышел вперед уже на 3-й минуте встречи благодаря голу Иньяки Уильямса, спустя непродолжительный промежуток времени Барселоне удалось вернуть равновесие в счете после забитого мяча в исполнении Педри.

Продолжить успех каталонского гранда удалось Лионелю Месси, который оформил в ворота Атлетика дубль. Да, под самый занавес встречи хозяевам поля удалось вновь напомнить о себе, когда Муниаин сократил отставание своей команды до минимального, но на большее баскам банально не хватило времени.

Финальный свисток зафиксировал победу Барселоны с минимальным преимуществом в счете (3:2).

Атлетик — Барселона 2:3

Голы: Уильямс, 3, Муниаин, 90 — Педри, 14, Месси, 38, 62

Атлетик: Унаи Симон, Мартинес, Берчиче (Баленсиага, 32), Нуньес, Де Маркос (Беренгер, 65), Рауль Гарсия (Морсильо, 80), Весга (Дани Гарсия, 65), Муниаин, Венседор, Капа, Уильямс.

Барселона: Тер Штеген, Альба, Дест (Мингеса, 75), Лангле, Араухо, де Йонг, Бускетс, Педри, Дембеле (Брэйтуэйт, 75), Гризманн, Месси.

Предупреждения: Весга, Дани Гарсия — Лангле