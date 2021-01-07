Испания

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов второго тура испанской Ла Лиги.

Каталонская Барселона испытала серьезные трудности во время противостояния на поле баскского Атлетика в перенесенном матче второго тура испанской Ла Лиги.

Коллектив Марселино сумел оформить быстрый забитый мяч уже на третьей минуте, однако уже вскоре Педри сумел восстановить равенство по счету на табло. Затем, за дело взялся Лионель Месси, на два мяча которого у соперников нашелся ответ лишь в виде позднего гола Икера Муниаина (3:2).

Смотрите видео голов и обзор матча Атлетик — Барселона:

Атлетик — Барселона 2:3

Голы: Уильямс, 3, Муниаин, 90 — Педри, 14, Месси, 38, 62



Атлетик: Унаи Симон, Мартинес, Берчиче (Баленсиага, 32), Нуньес, Де Маркос (Беренгер, 65), Рауль Гарсия (Морсильо, 80), Весга (Дани Гарсия, 65), Муниаин, Венседор, Капа, Уильямс.



Барселона: Тер Штеген, Альба, Дест (Мингеса, 75), Лангле, Араухо, де Йонг, Бускетс, Педри, Дембеле (Брэйтуэйт, 75), Гризманн, Месси.



Предупреждения: Весга, Дани Гарсия — Лангле.