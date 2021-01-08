Менеджер будет руководить Реалом в следующем матче.
Зинедин Зидан, getty images
08 января 2021, 14:59
Главный тренер Реала Зинедин Зидан получил разрешение отправиться с командой на выездной матч Примеры против Осасуны, сообщает Marca.
Напомним, французский специалист был помещен на карантин после того, как он контактировал с людьми, у которых был обнаружен коронавирус.
Известно, что наставник пропустил тренировку мадридцев. Кроме того, тесты самого Зидана показали отрицательные результаты.
Также отмечалось, что может вернуться к работе раньше сроков, установленных протоколом, это если его контакт с заболевшим человеком будет признан "не таким уж близким"