Испания

В ближайшем матче чемпионата и поединке за Суперкубок Испании Реалу предется обойтись без тренера.

Главный тренер Реала Зинедин Зидан помещен на карантин из-за контакта с заболевшим COVID-19 — утверждает Marca.

Зидан сдал первый отрицательный тест на антигены и ожидает результатов ПЦР-теста, однако согласно утвержденному протоколу безопасности, все равно должен находиться на карантине не менее 10 дней.

Тренер Реала уже пропустил тренировку своей команды, которой предстоит сыграть в субботу, 9 января, с Осасуной в чемпионате, и наверняка не будет руководить командой в Памплоне.

Кроме того, 14 января у Реала запланирован матч Суперкубка Испании против Атлетика, и его Зидан тоже должен пропустить.

Единственный вариант, при котором тренер Реала вернется к работе раньше сроков, установленных протоколом, это если его контакт с заболевшим человеком будет признан "не таким уж близким", а все анализы Зидана будут отрицательными. Но судить о "близости" контакта могут только представители органов здравоохранения и четких критерий этому нет.

Ранее сообщалось, что матч Осасуна — Реал может не состояться из-за погодных условий.

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