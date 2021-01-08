Экс-нападающий мадридцев высказал свое мнение о президенте клуба.
Флорентино Перес, getty images
08 января 2021, 15:20
Экс-нападающий Реала Антонио Кассано рассказал о влиянии президента мадридцев Флорентино Переса.
"Реал отличается от остальных клубов. Прямо сейчас Флорентино там — это папа римский, король и кардинал.
Модрич хотел уйти, но остался и получил Золотой мяч. Каннаваро — то же самое. Он хорошо играл за Ювентус в 2006-м, но они могли отдать награду Буффону или Зидану, если бы не тот удар головой на чемпионате мира", -цитирует Кассано AS.
Ранее президент УЕФА высказался об идее Флорентино Переса создать европейскую Суперлигу.