Испания

Экс-нападающий мадридцев высказал свое мнение о президенте клуба.

Экс-нападающий Реала Антонио Кассано рассказал о влиянии президента мадридцев Флорентино Переса.

"Реал отличается от остальных клубов. Прямо сейчас Флорентино там — это папа римский, король и кардинал.

Модрич хотел уйти, но остался и получил Золотой мяч. Каннаваро — то же самое. Он хорошо играл за Ювентус в 2006-м, но они могли отдать награду Буффону или Зидану, если бы не тот удар головой на чемпионате мира", -цитирует Кассано AS.

Ранее президент УЕФА высказался об идее Флорентино Переса создать европейскую Суперлигу.