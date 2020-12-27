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Чиновник прокомментировал очередной виток в истории создания турнира между сильнейшими командами Европы.

Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью словенскому ресурсу 24ur прокомментировал ситуацию относительно последних высказываний президента мадридского Реала Флорентино Переса о возможном создании Европейской Суперлиги.

"Еще когда 30 лет назад Перес не занимался футболом, эта мечта уже зарождалась в его голове. На данный момент, мы уже имеем несколько официальных отказов от подобной концепции: со стороны двух основных кандидатов на пост президента Барселоны, а также представителей Бавария, Ювентуса и ряда клубов из Англии.

Это идея, желание, если угодно, тех, кого не волнует весь остальной футбол. Их интересует только то, что будет сегодня, а не то, что произойдет завтра", — считает Чеферин.

Президент УЕФА также выразил позицию, что Суперлига "может погубить маленькие команды и послужит только обогащению самых сильных клубов", что полностью совпадает с позицией, ранее озвученной президентом испанской Ла Лиги Харьером Тебасом.

Относительно будущего розыгрыша весенней части еврокубков, у Чеферина также нашлось немного новой информации: "Для начала, мы посмотрим, как будет развиваться процесс вакцинации от коронавируса COVID-19, и как быстро этот процесс будет происходить. На данный момент, мы являемся приверженцами идеи "классического" формата финальной части, как это было до начала пандемии. Это означает, в частности, что на трибунах мы ожидаем присутствие фанатов".

Фактически, подобным высказыванием исключается возможность проведения розыгрыша, начиная от стадии четвертьфиналов, в "формате восьми", как это было в прошлом сезоне, что подтверждает и сам чиновник: "Формат останется прежним до 2024 года. Права были проданы именно до того момента".

Впрочем, Чеферин не стал исключать того, что что-то может произойти с регламентом уже после 2024 года: "Мы хотим сохранить ценность национальных лиг, поэтому не поднимаем вопрос о том, чтобы играть в выходные. Но мы рассматриваем немного иную, более интересную систему, которая учитывает желание абсолютно всех сторон переговоров. Уверен, что Лига чемпионов точно не потеряет своего антуража".

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