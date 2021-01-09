Испания

Академия Барселоны произвела на свет очередную звезду?

Как стало известно из заявки каталонской Барселоны на поединок в рамках восемнадцатого тура испанской Ла Лиги, наставник "блаугранас" Рональд Куман рассчитывает на юного игрока академии клуба Илайша Мориба.

17-летний футболист, у которого на руках есть паспорта Испании и Гвинеи, выступает на позиции центрального полузащитника. В силу своего возраста, игрок еще даже не успел обзавестись футбольным агентом, но уже является одним из претендентов на попадание в состав основной команды.

Из-за схожести по телосложению, его часто называют "гвинейским Погба". Да и позиции на поле для данных футболистов достаточно схожи — опорная зона или центр полузащиты.

По прибытию в Испанию в составе семьи из матери гвинейки и отца из Либерии, им заинтересовался Эспаньол, однако Барселона сумела усилиями своей скаутской группы опередить извечных противников в приглашении игрока в свою академию. Происходили эти события тогда, когда игроку было всего 7 лет.



Мориба уже имеет опыт выступлений в составе юношеской сборной Испании до 17 лет, с которой отправился покорять чемпионат мира в 2019-м году, однако "Фурия роха" прогорела в четвертьфинале Франции (1:6).

Футболист является одним из ближайших друзей другого юного дарования каталонской академии — Ансу Фати, вместе с которым их часто называют братьями.

Барселона настолько была заинтересована в развитии полузащитника, что предложила ему сумасшедшие, как для футболиста академии, условия контракта — 2 млн евро в год, вместе с отступными в 100 млн евро. На игрока уже выходили скауты Манчестер Сити.

Дебют Мориба в составе основной команды Барселоны может состоятся уже в выездном поединке против Гранады, который состоится в субботу, 9 января. Начало в 19:30 по киевскому времени.