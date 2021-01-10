Испания

Нападающий вскоре отправится в Мадрид.

Спортивный директор Лиона Жуниньо заявил, что нападающий команды Муса Дембеле близок к трансферу в Атлетико.

"Мусса думает, что это момент для смены команды, что он немного потерял мотивацию. Это не было тем, что мы предвидели, он мне очень нравится.

Удерживать кого-то, кто на самом деле не хочет поддерживать такую интенсивность в течение следующих пяти месяцев, — это не идеально. Мы ведем переговоры с Атлетико, я думаю, что Мусса заключил соглашение с ними", - сказал Жуниньо Telefoot.

Ранее сообщалось, что французский форвард отказался принимать предложение из Вест Хэма.