Испания

Хавбек недоволен выступлениями своей команды.

Полузащитник Реала Тони Кроос высказал свое мнение о поединке Примеры против Осасуны (0:0).

"Мы создали очень мало моментов. С нашим мастерством мы должны были создать больше даже на таком тяжелом поле. Мы знали, что они будут так обороняться. Состояние газона – это не оправдание, на нем играли обе команды.

Замены должны были усилить игру, но в этот раз изменилось немногое. Мы не можем быть довольны результатом. Мы должны бороться за первое место, ничья – плохой помощник", – цитирует Кроосa Marca.

Ранее сообщалось, что голкипер мадридцев Тибо Куртуа остался недоволен решением руководства Ла Лиги разрешить проводить матч.