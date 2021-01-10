Хавбек недоволен выступлениями своей команды.
Тони КРоос, getty images
10 января 2021, 13:13
Полузащитник Реала Тони Кроос высказал свое мнение о поединке Примеры против Осасуны (0:0).
"Мы создали очень мало моментов. С нашим мастерством мы должны были создать больше даже на таком тяжелом поле. Мы знали, что они будут так обороняться. Состояние газона – это не оправдание, на нем играли обе команды.
Замены должны были усилить игру, но в этот раз изменилось немногое. Мы не можем быть довольны результатом. Мы должны бороться за первое место, ничья – плохой помощник", – цитирует Кроосa Marca.
Ранее сообщалось, что голкипер мадридцев Тибо Куртуа остался недоволен решением руководства Ла Лиги разрешить проводить матч.