Испания

Завершился матч чемпионата Испании.

В рамках 18-го тура испанской Ла Лиги Вальядолид в домашнем матче уступил Валенсии (0:1).

Первый гол в противостоянии сумел забить Солер на 76-й минуте после паса от Гайи.

Валенсия на данный момент занимает место в середине таблицы (13-е), а Вальядолид возле зоны вылета, на 16-й позиции.

Вальядолид — Валенсия 0:1

Гол: Солер, 76

Вальядолид: Масип, Начо Мартинес, Бруно Гонсалес, Санчес, Перес (Орельяна, 81), Меса (Алькарас, 81), Тони Вилья (Плано, 70), Сан-Эметерио, Кике Перес (Эрвиас, 70), Жота (Гвардиола, 82), Вейсман.

Валенсия: Доменек, Диакаби, Тьерри Коррейя, Гайя, Васс, Солер, Черышев, Ли Кан Ин (Вальехо, 73), Рачич, Гильямон, Макси Гомес.

Предупреждения: Бруно Гонсалес, Солер, Диакаби, Орельяна.