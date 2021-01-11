Испания

У фаворитов становится все меньше конкурентов.

Испанский журналист Самуэль Марсден с помощью своего Twitter-аккаунта сообщил, что очередной кандидат на пост президента Барселоны снял свою кандидатуру с борьбы за данную должность.

Аугусто Бенедито заявил, что он не сможет собрать необходимые 2257 подписей до конца 11 января 2021 года для того, чтобы быть выдвинутым на должность.

Таким образом, Бенедито стал вторым кандидатом, который досрочно покинул гонку, следом за театральным режиссером Пере Риерой.

Испанское издание Mundo Deportivo за неделю до официальной даты начала финального этапа голосования (24 января) провело опрос среди 220 членов клуба, которые имеют право голоса на предстоящих выборах. Абсолютные симпатии респонденты выразили Жоану Лапорте (52,3%), который попросту не оставляет шансов своему ближайшему преследователю в лице Виктора Фонта (13,2%).

Эмили Руссо (3,2%), Августо Бенедито (2,7%), Хави Вилажоана (2,7%), Тони Фрейкса (2,3%) и Жорди Фарре (1,4%) — расположились следом за парой фаворитов гонки. При этом, у кандидатов остается коридор из 17,2% опрошенных, которые еще не определились со своим финальным выбором. 3,6% и вовсе не намерены идти на голосование.

Для того, чтобы считаться кандидатом в президенты каталонской Барселоны, всем претендентам необходимо собрать подписи не менее 2257 членов клуба и внести гарантированный платеж в размере не менее 124,2 миллиона евро.

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