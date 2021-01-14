Испания

Football.ua анонсирует поединок полуфинала Суперкубка.

Во втором полуфинальном поединке Суперкубка Испании мадридский Реал сразится против Атлетика. Напомним, что в первом матче каталонская Барселона обыграла Реал Сосьедад в серии пенальти (1:1, 3:2 — по пен.), став тем самым первым финалистом текущего розыгрыша.

Реал — Атлетик

Четверг, 14 января, Ла Росаледа (Малага), 22:00. Прямая трансляция на Megogo

Нет сомнений, что, несмотря на плотный график чемпионата, жалобы игроков Реала на тяжелые условия поединков и прочие факторы, обе команды ответственно подойдут к матчу, который даст возможность побороться за трофей. Очевидно, что баскам важно постараться не упустить возможность стряхнуть пыль с клубной полки трофеев, привезя в Бильбао кубок, но и Реалу необходимо выиграть мини-турнир, чтобы обрести уверенность на вторую половину сезона.

Как и Барселона, мадридцы испытывают определенные проблемы в чемпионате, время от времени допуская осечки в матчах Примеры, что лишь помогает лидеру турнирной таблицы Атлетико увеличивать свое преимущество. Не станем забегать наперед, но "бланкос" в текущем сезоне будет крайне трудно защитить звание чемпиона Испании, а потому победа в Суперкубке может заранее подсластить сезон для болельщиков.

Атлетик в чемпионате вряд ли сумеет побороться за что-либо. В команду пришел опытный Марселино Гарсия Тораль, и баски находятся в процессе перестройки под нового специалиста. И если тренеру удастся сходу добыть трофей, это автоматически сделает сезон удачным для клуба, не забывая про не сыгранный финал Кубка Испании против Реал Сосьедада. Тем не менее, при всей нестабильности Реала, именно "бланкос" будут фаворитами в предстоящей встрече.

В рамках текущего сезона команды между собой играли совсем недавно. В декабре, в поединке Примеры, Реал на своем поле сумел довольно просто одолеть Атлетик со счетом 3:1. Удастся ли баскам взять реванш у мадридцев — вопрос открытый. Одно можно спрогнозировать точно — если Реал проиграет, разговоры о потенциальных кандидатах на замену Зидану возобновятся вновь.