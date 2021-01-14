Испания

Команда Рональда Кумана в финале сыграет с победителем пары Реал — Атлетик.

В полуфинале Суперкубка Испании лицом к лицу сошлись Реал Сосьедад и Барселона. К слову, эти команды соседствуют в чемпионате. И если каталонцы в последнее время нашли свою игру и, что самое главное, стали добиваться результата, то их оппонент прилично забуксовал, растеряв все преимущество, добытое на старте чемпионата. Однако страсти чемпионата сегодня отошли на второй план. Командам следовало определить первого финалиста Суперкубка. Для Барселоны задача усложнялась тем, что пришлось играть без своего лидера и капитана Лео Месси. Аргентинец накануне повредил заднюю поверхность бедра и не попал в заявку на поединок.

Номинальные хозяева резво начали поединок, принявшись угрожать воротам соперника. Команда из Сан-Себастьяна была обязана открывать счет, но Исак не переиграл Тер Штегена на 17-ой минуте. Тем не менее Реал продолжал угрожать воротам Барсы, которая к середине первого тайма не наеста ни одного удара в створ.

Под занавес сорокапятиминутки каталонцы ожили. Сначала команда Кумана создала несколько неплохих шансов, а через несколько минут праздновала взятие ворот. Бывшая звезда Сосьедада Гризманн выступил в роли ассистента, отдав зрячий пас на де Йонга, который ударом головой открыл счет. 0:1.



Поучаствовал нидерландский хавбек Барселоны и во втором взятии ворот. Правда, выступил в роли антигероя. В начале второго тайма Оярсабаль на ровном месте заработал пенальти, попав в руку де Йонгу после банального навеса в штрафную. Юный хавбек Барсы, вероятно, сам не понял, как привез пенальти, ведь времени, чтобы сыграть аккуратней, было предостаточно. Капитан басков взял на себя ответственность и спокойно реализовал "приговор". 1:1.



Барса нарастила обороты в конце второго тайма, но избежать дополнительного времени не удалось. А вот там удача им улыбнулась. Янузай мог хоронить каталонцев на 118-ой минуте идеальным ударом со штрафного, но Тер Штеген и штанга сделали свое дело.

Победителя пришлось определять в серии пенальти. Баски не реализовали первые три удара, что сыграло решающую роль. Примечательно, что Оярсабаль стал одним из тех игроков, который не реализовал свой шанс.

У подопечных Альгуасиля появилась призрачная надежда на успех после промахов Дембеле и Гризманна, но все решил точный удар Пуча.

Барса победила в серии пенальти — 3:2 и вышла в финал мини-турнира. Завтра они узнают соперника в решающем матче. Во втором полуфинале сыграют Реал и Атлетик. Игра состоится сегодня в 22:00. Мы проведем онлайн-трансляцию матча.

Реал Сосьедад – Барселона 1:1 (по пенальти – 2:3)

Голы: Оярсабаль, 51 (пен) — Де Йонг, 39.

Реал Сосьедад: Ремиро — Горосабел (Сальдуа, 91), Ле Норман, Субельния, Монреаль — Мерино, Гевара (Субименди, 106), Гуриди (Барренечеа, 81) — Порту (Янузай, 102), Исак (Жозе, 91), Оярсабаль.

Барселона: Тер Штеген — Мингеса (Фирпо, 113), Араухо, Ленгле, Альба, — Педри (Пьянич, 91), Бускетс (Пуч, 91), де Йонг — Гризманн, Брэйтвэйт (Тринкао, 78), Дембеле.

Предупреждения: Ле Норман, 58 — Дембеле, 55, Мингеса, 97.