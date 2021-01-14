Испания

Вашему вниманию котировки букмекеров на полуфинал турнира.

В рамках полуфинальной встречи за Суперкубок Испании мадридский Реал сыграет против Атлетика.

Ожидаемо, что букмекеры считают именно подопечных Зинедина Зидана фаворитами в этом противостоянии.

Так, в компании Parimatch на победу "королевского клуба" можно поставить с коэффициентом 1,68. Ничья в матче оценивается экспертами в 3,80, а в победу команды из Бильбао — 5.60.

Если же вы уверены, что тотал во встрече будет 2,5 и больше, то на данный исход коэффициент 2,05 (нет — 1,82).

Матч Реал — Атлетик состоится в четверг, 14-го января и начнется в 22:00 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция, а по окончании матча на нашем сайте будет доступно видео лучших моментов игры.