Испания

Переход защитника может принести каталонской Барселоне необходимые финансовые ресурсы.

Согласно информации, опубликованной ежедневным испанским изданием Diario AS, андалузская Гранада заинтересовалась возможностью приобретения флангового защитника каталонской Барселоны Хуниора Фирпо.

В новом сезоне испанский футболист так и не стал основным в команде Рональда Кумана, приняв участие всего в 10 поединках (351 минута), в которых ему удалось отличиться одной результативной передачей.

Как сообщает источник, речь идет о первоначальной аренде игрока до конца сезона, по завершению которой "насриды" получат возможность приоритетного права выкупа.

Текущая трансферная стоимость Фирпо составляет 10 млн евро, согласно данным портала Transfermarkt, хотя летом 2019 года "блаугранас" заплатили севильскому Бетису за его переход 18 млн евро.

Следующий поединок, с возможным участием в нем Хуниора, состоится в воскресенье, 17 января, когда каталонская Барселона сыграет в финале Суперкубка Испании против баскского Атлетика.