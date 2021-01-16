Испания

Португальский защитник рассказал о периодах его карьеры в мадридском Реале.

В своем интервью португальскому изданию Expresso, выдержки из которого приводит испанская Marca, защитник Порту Пепе рассказал о своих прошлых выступлениях в составе мадридского Реала.

"А ведь я бы мог оказаться в Депортиво Ла-Корунья вместо Реала, — с ухмылкой вспоминает португалец моменты переговоров со "сливочными", — В конце моего первого сезона в Порту данный испанский клуб вышел на меня с предложением о переходе, но президент, Пинту да Кошта, попросил ненадолго задержаться в Португалии.

С каждым новым удачным матчем, у меня появлялось все больше новых предложений от различных клубов. Отыграл второй сезон в составе "драконов", продлил контракт на целых пять лет, и только потом Реал обратился в клуб с запросом моего трансфера.

Я действительно хотел поехать в Мадрид. Помню, знакомые и друзья говорили мне, что Реал — кладбище для центральных защитников, и что я сумасшедший, если хочу туда перейти. И действительно, там были проблемы с ротацией в данной позиции, после ухода Фернандо Йерро. Я не побоялся рискнуть, хотя меня отговаривали всеми силами. Реал был готов заплатить деньги, которые требовал Порту (30 млн евро в 2007-м году), какие проблемы?".

"Первая предсезонка была самой тяжелой для меня. Я даже не разговаривал с остальными футболистами. Только работал. После, мы летели в Австрию в самолете, Каннаваро сел передо мной. Я тогда впервые попытался заговорить с кем-то. Смотрю, он закончил читать какой-то журнал. Говорю ему: "Каннаваро, можешь дать мне журнал?".

Он повернул, смотрит на меня, и говорит: "Каннаваро? Меня зовут Фабио", после чего отвернулся от меня. Я был готов провалиться сквозь землю в этот момент, но через мгновение он вновь повернулся, а в его руках был тот самый журнал".

Особые воспоминания у Пепе остались от его первого матча за Реал, который пришелся на дерби против Атлетико: "Я пришел из Порту, в котором была четко выстроена система — через какой фланг соперники атакуют, туда и надо сместить акценты. В Реале с этим был полный кошмар. 30-я минута, получаем контратаку на наши ворота.

Я кричу Фабио: "Прикрой мою зону!", но в ответ слышу: "Нет, мы так не делаем. У каждого есть своя сторона". В этот момент все, что я смог из себя выдавить: "Твою мать, это как?!".

"В раздевалке тоже было непростая атмосфера, — вспоминает Пепе, — Там каждый был игроком своей сборной, поэтому любая ошибка оборачивалась для тебя потерей место в основной обойме. Приход Моуриньо только подогрел эмоции. Мы боролись исключительно за Лигу чемпионов, а Ла Лига ушла на второй план. В итоге, ситуация сложилась иначе — мы забрали чемпионат и Кубок Испании, но на евроарене потерпели неудачу".

Пепе пропустил финал Лиги чемпионов против мадридского Атлетико в 2014-м году из-за травмы, последствия которой не были бы столь ощутимыми, если бы он сразу обратился за помощью к медперсоналу.

"Я получил травму во время матча в Вальядолиде, но не стал говорить об этом врачам. Решил, что скажу Анчелотти, если все будет не в порядке на заключительной тренировке. 15 или 20 дней я практически не работал с командой, но все равно продолжал чувствовать боль.

Накануне финала, я был вынужден подойти к тренеру со словами: "Босс, все еще болит", но его реакция меня поразила: "Подождем еще немного и посмотрим завтра". На следующий день боль только усилилась, но Анчелотти даже тут не потерял веру в меня: "Точно не сможешь играть хотя бы недолго? Парень, ты это заслужил!

Я отказался: "Босс, представьте, что я выхожу на поле, получаю травму и из-за этого вынужден терять замену. Мне не нужно играть в финале, чтобы чувствовать себя победителем Лиги чемпионов".

"Я мальчик, который спал в одной кровати со своей матерью до 18 лет, но я выиграл три Лиги чемпионов. Я не мог себе представить этого в детстве, а сейчас до сих пор не могу этого осознать. Я не из тех, кто думает о будущем. Мне кажется, что если ты думаешь наперед, то теряешь связь с реальностью".

37-летний португальский защитник на данный момент продолжает выступать за Порту у себя на родине, приняв участие в новом сезоне в 13-и матчах (1056 минут) в форме "драконов", отметившись при этом одним результативным ударом.