Испания

Тренер рассказал о готовности команды к матчу против Барселоны.

Главный тренер Атлетика Марселино дал свой комментарий накануне финального поединка за Суперкубок Испании против Барселоны.

"Суперкубок — это последний шанс для Атлетика в этом сезоне получить трофей, и мы постараемся сделать все возможное, чтобы добиться этого. Игроки на высоте. Они все настроены на победу. В этом матче не нужно обращать внимание на мотивацию. Они сталкиваются с возможностью стать обладателями трофея и сделать это, победив Реал и Барселону.

Мы должны играть в соответствии с нашим планом, но с учетом того, как играет соперник. Мы не будем менять наши приоритеты и не будем менять свою идею в зависимости от того, играет Месси или нет, но его присутствие на поле снижает наши шансы на победу", — цитирует Марселино Marca.

Напомним, финальный матч за Суперкубок состоится сегодня, 17-го января, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна онлайн-трансляция встречи.