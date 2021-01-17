Испания

Экс-наставник финалистов Суперкубка Испании поделился мыслями об опыте работы в командах.

Бывший главный тренер Барселоны и Атлетика Эрнесто Вальверде рассказал о работе в обеих командах.

"Мне невероятно повезло, что я тренировал Барселону. Рад, что был причастен к этому клубу. Подписывая контракт, ты знаешь, что все зависит от результатов.

Но в Атлетике настолько такой хорошая атмосфера, что работа там стала лучшей в моей карьере. Я болею за Атлетик, и когда ты тренируешь команду, которую поддерживаешь, эффект от побед и поражений усиливается", – приводит слова Вальверде Marca.

Испанец не только играл и тренировал обе команды, но и был последним наставником, выигравшим трофей с любой из них. Победа Атлетика в Суперкубке Испании против Барселоны в 2015 году была первым трофеем Вальверде в качестве тренера Ла Лиги.

Ранее он выиграл три чемпионских титула и два кубка с Олимпиакосом в Греции. В 2017 году Вальверде покинул Атлетик и перешел в Барселону, а за два с половиной года на "Камп Ноу" дважды выиграл Ла Лигу.

Барселона сыграет с Атлетиком в финале Суперкубка Испании сегодня, 17-го января. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.