Испания

Завершился очередной матч 1/16 финала турнира.

В рамках 1/16 финала Кубка Испании Эйбар в гостях неожиданно уступил представителю третьего дивизиона страны Навалькарнеро (3:1).

В первом тайме команды обменялись голами. За Эйбар забил Муто, а хозяева ответили точным ударом Хаимеса.

Во второй половине игры забивала лишь команда из провинции Мадрида. Дублем отметился 28-летний Эснайдер.

Навалькарнеро - Эйбар 3:1

Голы: Хаимес, 30, Эснайдер, 61, 79

Навалькарнеро: Нестор — Калардже, Кавафи, Хаимес, Алонсо — Сориа, Родригес (Рамон, 81), Гарсия (Монтеагудо, 87), Перес (Саиз, 74) — Эснайдер (Геррейро, 87), дель Мораль.

Эйбар: Йоэль — Родригес, Арбилья (Бигас, 46), Бурджос, Куберо (Посо, 72) — Инуи (Рафа, 46), Ресио (Эспосито, 46), Альварес, Леон — Мкто, Кике (Кике, 63).

Предупреждения: Бурджос, Альварес, Эснайдер