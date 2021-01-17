Завершился очередной матч 1/16 финала турнира.
ФК Эйбар, Getty images
17 января 2021, 19:20
В рамках 1/16 финала Кубка Испании Эйбар в гостях неожиданно уступил представителю третьего дивизиона страны Навалькарнеро (3:1).
В первом тайме команды обменялись голами. За Эйбар забил Муто, а хозяева ответили точным ударом Хаимеса.
Во второй половине игры забивала лишь команда из провинции Мадрида. Дублем отметился 28-летний Эснайдер.
Навалькарнеро - Эйбар 3:1
Голы: Хаимес, 30, Эснайдер, 61, 79
Навалькарнеро: Нестор — Калардже, Кавафи, Хаимес, Алонсо — Сориа, Родригес (Рамон, 81), Гарсия (Монтеагудо, 87), Перес (Саиз, 74) — Эснайдер (Геррейро, 87), дель Мораль.
Эйбар: Йоэль — Родригес, Арбилья (Бигас, 46), Бурджос, Куберо (Посо, 72) — Инуи (Рафа, 46), Ресио (Эспосито, 46), Альварес, Леон — Мкто, Кике (Кике, 63).
Предупреждения: Бурджос, Альварес, Эснайдер