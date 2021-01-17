Сегодня в Севилье состоится финал Суперкубка Испании, в котором сыграют Барселона и Атлетик.

Стали известны стартовые составы команд:

Барселона: Тер Штеген — Альба, Ленгле, Араухо, Дест — Де Йонг, Бускетс, Педри — Дембеле, Гризманн, Месси.

Запасные: Нето, Пенья, Фирпо, Умтити, Мингеса, Пуч, Пьянич, Тринкао, Брэйтвэйт.

Атлетик: Симон — Баленсиага, Мартинес, Йерай, Капа — Муниаин, Венседор, Дани Гарсия, Де Маркос — Уильямс, Рауль Гарсия.

Запасные: Эскьета, Морсильо, Нуньес, Весга, Ибай, Беренгер, Лекуэ, Сансет, Вильялибре.

Напомним, Лео Месси пропускал полуфинал против Реала Сосьедад из-за травмы. Поединок Барселона — Атлетик стартует в 22:00. Football.ua проводит онлайн-трансляцию.