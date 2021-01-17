Лидер команды пропускал полуфинальный матч Суперкубка из-за травмы.
ЛИОНЕЛЬ МЕССИ, Football Espana
17 января 2021, 21:18
Сегодня в Севилье состоится финал Суперкубка Испании, в котором сыграют Барселона и Атлетик.
Стали известны стартовые составы команд:
Барселона: Тер Штеген — Альба, Ленгле, Араухо, Дест — Де Йонг, Бускетс, Педри — Дембеле, Гризманн, Месси.
Запасные: Нето, Пенья, Фирпо, Умтити, Мингеса, Пуч, Пьянич, Тринкао, Брэйтвэйт.
Атлетик: Симон — Баленсиага, Мартинес, Йерай, Капа — Муниаин, Венседор, Дани Гарсия, Де Маркос — Уильямс, Рауль Гарсия.
Запасные: Эскьета, Морсильо, Нуньес, Весга, Ибай, Беренгер, Лекуэ, Сансет, Вильялибре.
Напомним, Лео Месси пропускал полуфинал против Реала Сосьедад из-за травмы. Поединок Барселона — Атлетик стартует в 22:00. Football.ua проводит онлайн-трансляцию.