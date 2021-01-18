Марселино завоевал первый трофей во главе баскского клуба.
Атлетик, твиттер Атлетика
18 января 2021, 00:37
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Барселона – Атлетик 2:3
Голы: Гризманн, 40, 77 — Де Маркос, 42, Вильялибре, 90, Уильямс, 93.
Барселона: Тер Штеген — Альба, Ленгле (Тринкао, 105), Араухо, Дест (Мингеса, 46) — Де Йонг, Бускетс (Пуч, 95), Педри — Дембеле (Брэйтвэей, 88), Гризманн, Месси.
Атлетик: Симон — Баленсиага (Лекуэ, 85), Мартинес (Нуньес, 94), Йерай, Капа (Беренгер, 80) — Муниаин, Венседор (Весга, 82), Дани Гарсия, Де Маркос — Уильямс (Морсильо, 106), Рауль Гарсия (Вильялибре, 83).
Предупреждения: Ленгле, 11, Альба, 115 — Дани Гарсия, 67, Вильялибре, 110, Морсильо, 111.
Удален: Месси, 120.