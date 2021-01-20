Бывший нападающий мадридского Реала Давид Барраль перебрался из Расинга в клуб Сегунды Б Интернасьональ Мадрид.

Дело в том, что он стал первым футболистом, которого приобрели за криптовалюту. Об этом сообщает Cryptonomist.

Это стало возможно благодаря тому, что клуб сотрудничает с компанией Criptan, позволяющей приобретать криптовалюту с использованием счета в банке или кредитной карты.

Отметим, что 37-летний Барраль за свою карьеру поиграл за хихонский Спортинг, Леванте, Гранаду, Кадис и другие клубы.

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