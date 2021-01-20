Испания

Футболист оказался в клубе Третьего дивизиона Испании.

Бывший нападающий мадридского Реала Давид Барраль перебрался из Расинга в клуб Сегунды Б Интернасьональ Мадрид.

Дело в том, что он стал первым футболистом, которого приобрели за криптовалюту. Об этом сообщает Cryptonomist.

💥 OFICIAL | David Barral (@barral23) ha fichado por el @interdemadrid



🖋️ Firma por la presente temporada con opción de renovar una segunda



➡️ Jugará en la 2ª División B



🪙 El fichaje se ha efectuado con criptomonedas pic.twitter.com/XSaVPzgQ8a — El Partidazo de COPE (@partidazocope) January 15, 2021

Это стало возможно благодаря тому, что клуб сотрудничает с компанией Criptan, позволяющей приобретать криптовалюту с использованием счета в банке или кредитной карты.

Отметим, что 37-летний Барраль за свою карьеру поиграл за хихонский Спортинг, Леванте, Гранаду, Кадис и другие клубы.

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