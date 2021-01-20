Украинец дебютирует за мадридцев.
АНДРЕЙ ЛУНИН, GETTY IMAGES
20 января 2021, 21:00
Мадридский Реал в Кубке Испании встретится с представителем Сегунды Б — Алькояно.
Главный тренер мадридцев определился со стартовым составом на игру. Украинец Андрей Лунин дебютирует за клуб.
Реал: Лунин — Милитао, Марело, Чуст, Одриосола — Каземиро, Вальверде, Васкес, Иско, Винисиус — Мариано.
Запасные: Куртуа, Альтубе, Азар, Кроос, Бензема, Асенсио, Менди, Бланко.
Матч Алькояно — Реал состоится 20-го января в 22:00 по киевскому времени.
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