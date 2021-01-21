Испания

Клуб из Сегунды Б выбил "сливочных" из турнира.

В рамках 1/16 финала Кубка Испании мадридский Реал на выезде неожиданно уступил Алькояно (2:1).

В первом тайме "сливочные" владели инициативой, однако Алькояно также атаковал достаточно остро. В середине тайма отличный сэйв совершил дебютант Реала Андрей Лунин. Однако в итога арбитр зафиксировал офсайд.

Реал сделал был то, что должен к концу первой половины игры. После подачи с углового центрбек Милитао головой переправил мяч в ворота.

Во втором тайма Реал полностью завладел инициативой, а хозяева изредка переходили половину поля "галактикос". Несколько раз хозяева обостряли с угловых ударов. Однако на 80-й минуте Алькояно забил, и это стало неожиданностью для гостей. После подачи с углового Сольбес замкнул дальнюю штангу, которую должен был закрывать Винисиус. Матч перешел в экстра-тайм.

Мадридский клуб раз за разом нереализовывал свои моменты, а Алькояно, откровенно говоря, пытались додержаться до серии пенальти. Невозможно не отметить отличную игру 41-летнего вратаря Хосе Хуана, у которого насчиталось более 10 сэйвов. А Касанова взял, и забил второй мяч для Алькояно. Хавбек опередил Лунина и отправил мяч в ближний угол и выбил Реал из турнира.

Алькояно — Реал 2:1

Голы: Милитао, 45 — Сольбес, 80, Касанова, 115

Алькояно: Хосе — Санчес (Хули, 60), Феррис, Гонсалес, Карбонель (Мольто, 60) — Рубио (Лопес, 72), Эскалапес, Касанова, Анхель (Диаките, 78) — Эль-Гезуани (Антон, 105), Хона (Сольбес, 60)

Реал: Лунин - Милитао, Марело, Чуст, Одриосола (Азар, 97) — Каземиро, Вальверде, Васкес, Иско (Кроос, 97), Винисиус (Асенсио, 91) — Мариано (Бензема, 67)

Предупреждения: Мариано, Одриосола, Санчес, Касанова, Лунин, Хосе

Удаление: Лопес