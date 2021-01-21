Испания

Марко Дмитрович стал первым вратарем с февраля 2011 года, которому удалось забить в поединке Ла Лиги.

Эйбар на своем поле сошелся в противостоянии с мадридским Атлетико в рамках 19-го тура испанской Ла Лиги.

Несмотря на статус фаворита "матрасников", именно хозяева повели в счете уже на 12-й минуте встречи. Что более интересно, автором гола стал голкипер Эйбара Марко Дмитрович, который успешно реализовал пенальти в ворота Яна Облака.

Стоит отметить, что Дмитрович стал первым вратарем в Ла Лиге с февраля 2011 года, которому удалось отличиться взятием ворот — дебютным в его карьере.

До 28-летнего серба гол в чемпионате Испании забивал экс-голкипер Депортиво Даниэль Арансубия в матче против Альмерии.

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