Испания

"Сине-гранатовые" не реализовали два пенальти по ходу встречи, но сумели одержать непростую победу.

Завершился очередной поединок 1/16 финала Кубка Испании, в котором скромная Корнелья из Сегунды Б сошлась в домашнем противостоянии с Барселоны.

Подопечные Рональда Кумана, несмотря на статус фаворитов и два назначенных пенальти в ворота соперника (Пьянич и Дембеле их не реализовали), не смогли решить исход противостояния в основное время.

Тем не менее, уже в дополнительное время оборона Корнельи не смогла выстоять. Сперва Усман Дембеле реабилитировался за прошлую оплошностью и забил гол, а уже в компенсированное время ко второму овертайму Брайтвейт установил окончательный счет встречи — 2:0. Барселона продолжает участие в турнире.

Корнелья — Барселона 0:2 ОТ

Голы: Дембеле, 92, Брайтвейт, 120+1

Корнелья: Рамон Хуан – Кужман, Эстельяс, Пол Морено, Мартин – Элой Гиля (Алекс Пла 97), Преза (Санмарти 84), Дорка, Макс Марчет (Чики 68) – Медина, Хавьер Онтиверос (Кармона 68)

Барселона: Нето – Мингеса, Лангле, Араухо, Фирпо – Пуч (Дембеле 46), Пьянич, Илайкс (Бускетс 74) – Тринкау (Педри 74), Брайтвейт, Гризманн (Конрад 101)

Предупреждения: Эстельяс, Преса, Медина, Эстельяс – Пуч, Пьянич

Удаление: Эстельяс, 118