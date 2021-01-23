Испания

Подопечные Унаи Эмери расписали ничью с аутсайдером Ла Лиги.

Занимающая последнее место в испанском чемпионате Уэска принимала Вильярреал в рамках 20-го тура Ла Лиги.

Команды так и не сумели отличится в данном поединке, в результате чего встреча завершилась нулевой ничьей.

По итогу встречи команда Унаи Эмери осталась на 4-м месте в турнирной таблице, имея в активе 34 очка. Уэска же продолжает свое пребывание на 20-й строчке с 13-ю баллами.

Уэска — Вильярреал 0:0

Уэска: Фернандес — Силва (Луизиньо), Пулидо, Сиовас — Маффео (Лопес), Сеоане, Думбия, Галан — Эскриче (Рико), Онтиверос (Мир) — Окадзаки (Гомес)

Вильярреал: Асенхо — Мори (Ниньо), Альбиоль, Торрес — Пенья, Капу (Коклен), Парехо, Альфонсо Педраса (Эступинан), Тригерос (Пино), Гомер — Бакка (Пако)

Предупреждения: Онтиверос, Эскриче, Луизиньо — Капу