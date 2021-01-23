Тренеры объявили составы на матч 20 тура ЛаЛиги.
Андрей Лунин, Getty Images
23 января 2021, 21:22
В рамках 20 тура немецкой испанской Примеры состоится матч между Алавесом и Реалом.
Главные тренеры определились со стартовыми составами на матч.
Алавес: Пачеко — Дуарте, Лежен, Лагуардия, Наварро — Риоха, Пина, Батталья, Агиррегабириа — Эдгар, Хоселу.
Запасные: Бургуй, Гарсия, Дейверсон, Лопес, Марин, Хота, Перес, Понс, Тачи, Сайнс, Сивера.
Реал: Куртуа — Менди, Милитао, Варан, Васкес — Модрич, Каземиро, Кроос — Азар, Бензема, Асенсио.
Запасные: Лунин, Альтубе, Чуст, Одриосола, Марсело, Бланко, Иско, Мариано, Винисиус.
Матч Алавес — Реал состоится 23-го января в 22:00 по киевскому времени.