Испания

Форвард прокомментировал матч против Алавеса.

Нападающий Реала Карим Бензема высказал свое мнение об уверенной выездом победе команды над Алавесом.

"Это очень хорошая игра, важная для уверенности. Нам нужно продолжать работать, как мы делали это раньше. Каждый день мы работаем над голами, игрой в центре, передачами. Сегодня голы пришли. После тяжелой недели мы вышли на правильный путь.

Груз ответственности всегда есть в этом клубе. Я всегда хочу помочь своим партнерам, сегодня я сыграл хорошо. Но не я один, все мои одноклубники.

Чемпионство? Мы смотрим только на себя. Впереди еще много матчей чемпионата", – цитирует Бензема Marca.

Напомним, мадридская команда разгромила баскский клуб в день его 100-летия.